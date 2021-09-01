Бывший тренер «Зенита» Рапопорт прокомментировал предстоящий матч сборной России с Хорватией
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«Я думаю, что оптимальным результатом для нас будет ничья», — заявил Рапопорт в беседе с телеканалом «360».
По его мнению, в случае победы сборной России наша страна сможет претендовать на первое место.
«Не проиграв этот матч, добившись потом победы с Кипром и Мальтой, мы тоже можем... оказаться наверху», — отметил Рапопорт.
Ранее стал известен окончательный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.