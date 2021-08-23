Объявлен окончательный состав сборной России на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой

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Стал известен окончательный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Объявлен окончательный состав сборной России на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой
  • РИА Новости

Пресс-служба национальной команды опубликовала список из 29 игроков.

Таким образом, из состава были отцеплены защитники Дмитрий Чистяков («Зенит»), Фёдор Кудряшов «Антальяспор» (Турция) и Сергей Терехов («Сочи»), а также полузащитник Денис Макаров («Динамо»). При этом отмечается, что список ещё может измениться.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил национальную команду 23 июля.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин не исключил того, что Дзагоев может попасть в состав сборной России.

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