Объявлен окончательный состав сборной России на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой

Стал известен окончательный состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

Пресс-служба национальной команды опубликовала список из 29 игроков.

Таким образом, из состава были отцеплены защитники Дмитрий Чистяков («Зенит»), Фёдор Кудряшов «Антальяспор» (Турция) и Сергей Терехов («Сочи»), а также полузащитник Денис Макаров («Динамо»). При этом отмечается, что список ещё может измениться.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил национальную команду 23 июля.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин не исключил того, что Дзагоев может попасть в состав сборной России.