Карпин не исключил того, что Дзагоев может попасть в состав сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что встречался с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

«С Дзагоевым я встречался. Он может быть включён в состав сборной России», — цитирует слова Карпина ТАСС. 

31-летний Дзагоев не выступал за сборную России с чемпионата мира-2018.

В ближайшее время сборная России сыграет матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Ранее Алексей Березуцкий объяснил, почему заменил Дзагоева в матче с «Ахматом».

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