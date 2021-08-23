Карпин не исключил того, что Дзагоев может попасть в состав сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что встречался с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

«С Дзагоевым я встречался. Он может быть включён в состав сборной России», — цитирует слова Карпина ТАСС.

31-летний Дзагоев не выступал за сборную России с чемпионата мира-2018.

В ближайшее время сборная России сыграет матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Ранее Алексей Березуцкий объяснил, почему заменил Дзагоева в матче с «Ахматом».