Валуев пожелал удачи сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от матча четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 году между сборными России и Хорватии.

«Желаю сборной России удачи в игре с Хорватией. Ждём настоящей битвы, зарубы от российских игроков. У команды новый тренер, поэтому я надеюсь, что игроки поддержат его и постараются сыграть успешно. Все понимают, что эта встреча важна как для тренера, так и для сборной», — цитирует Валуева Sport24.

По мнению депутата, чтобы помешать хорватам, игрокам сборной России нужно показать свой футбол, показать всё, на что они способны.

«Да, российский футбол сейчас выглядит не совсем привлекательно в сравнении с европейским, но это не причина сдаваться заранее. Нужно просто играть и получать удовольствие», — сказал он.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед игрой с Хорватией.