Валуев пожелал удачи сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией
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«Желаю сборной России удачи в игре с Хорватией. Ждём настоящей битвы, зарубы от российских игроков. У команды новый тренер, поэтому я надеюсь, что игроки поддержат его и постараются сыграть успешно. Все понимают, что эта встреча важна как для тренера, так и для сборной», — цитирует Валуева Sport24.
По мнению депутата, чтобы помешать хорватам, игрокам сборной России нужно показать свой футбол, показать всё, на что они способны.
«Да, российский футбол сейчас выглядит не совсем привлекательно в сравнении с европейским, но это не причина сдаваться заранее. Нужно просто играть и получать удовольствие», — сказал он.
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед игрой с Хорватией.