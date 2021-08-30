Заявление Карпина о Дзюбе, травмы Магкеева и Петрова и запрет на сахар: как сборная России готовится к матчу с Хорватией

Сборная России по футболу в полном составе ведёт подготовку к матчу отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Хорватией. Последними на базу в Новогорск прибыли Алексей Миранчук и Андрей Лунёв. А вот Станислав Магкеев и Сергей Петров, напротив, покинули расположение команды из-за повреждений. В субботу состоялись открытое занятие и пресс-конференция главного тренера Валерия Карпина. В ходе мероприятия специалист признался, что не знает, кто станет новым капитаном, выразил готовность заменить Артёма Дзюбу в роли шутника и объяснил, почему полностью запретил сахар.

«Приложим все усилия, чтобы попасть в Катар»

Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии дебютного для него во главе сборной России матча отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией.

«Друзья, впереди важные встречи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку. А со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», — приводит слова специалиста пресс-служба национальной команды.

Между тем в понедельник коллектив наконец собрался в полном составе. Последними на базу в Новогорск прибыли легионеры Алексей Миранчук и Андрей Лунёв. «Аталанта» и «Байер», цвета которых они защищают, провели матчи национального первенства в субботу. При этом Денис Черышев из «Валенсии» и Александр Головин из «Монако» приехали чуть раньше.

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В пятницу стартовала подготовка к ключевой встрече. В распоряжении Карпина постепенно оказывались всё новые и новые подопечные, и с некоторыми из них ему лишь предстояло познакомиться. В воскресенье коллектив уже работал в ростере из 26 человек, среди которых три вратаря.

К сожалению, не обошлось без травм. Сначала повреждение получил центральный защитник «Локомотива» Станислав Магкеев, место которого занял футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков, а затем — Сергей Петров из «Краснодара». В данной ситуации вызов также получил исполнитель петербуржцев Алексей Сутормин. В обоих случаях речь идёт о мышечных повреждениях. Мало того, в субботу занятие из-за дискомфорта в районе ахилла пропустил Маринато Гилерме, но серьёзных проблем со здоровьем удалось избежать.

Приходили в эти дни и хорошие новости. Так, стало известно, что игру с Хорватией, которая пройдёт 1 сентября на стадионе «Лужники», смогут посетить не несколько тысяч человек, как планировалось изначально, а больше 20 тыс.

При этом попасть на верхние ярусы получат возможность только переболевшие коронавирусом или прошедшие вакцинацию болельщики. Для прохода на стадион им придётся предъявить соответствующий документ (сертификат или справку с портала «Госуслуги») и паспорт. А вот для того чтобы посмотреть игру с нижних ярусов, достаточно билета.

«Теперь буду шутить я. Буду клоуном»

Однако главным событием первого сбора при Карпине стала открытая тренировка, а также пресс-конференция самого тренера, в ходе которой специалист ответил на все острые вопросы. В частности, он подчеркнул, что пока не знает, кто станет новым капитаном вместо не получившего вызов Артёма Дзюбы.

«Решим с командой. По вратарям все вопросы к Виталию Кафанову. Я узнаю о первом номере за день до игры, 31 августа, вечером — часов в 11. Три дня тренировок, конечно, мало. Вам это скажет любой. Удастся или нет что-то изменить — увидим на игре. После неё всё станет понятно. Успеем ли отработать две-три схемы? Тут бы отработать одну», — заявил Карпин.

Разумеется, его не могли в очередной раз не спросить и о самом Дзюбе — в частности, о позитивной атмосфере, которую форвард создавал в коллективе. В ответ тренер пообещал лично заменить бывшего подопечного в этом плане.

«Отсутствие Дзюбы поможет другим раскрыться? Возможно. А может, и нет, кто его знает. Футболисты говорят, что им не хватает шуток Артёма, но теперь буду шутить я. Буду клоуном», — добавил специалист.

При этом приход Карпина в сборную сопровождался достаточно крупным скандалом. Своих рабочих мест лишились многие члены предыдущего штаба, в том числе покинули национальную команду врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Это произошло якобы из-за конфликта с новым тренером по физподготовке Луисом Касайсом Мартинесом. Во время брифинга наставник коснулся этой темы.

«Врачи ушли в свои клубы. Почему — вопрос к ним. Это их решение. Да, мы запросили данные, историю болезней. У каждого медика она должна быть на пациентов, то есть кандидатов в сборную. Мне нужна такая информация. Они эти данные не предоставили и ушли. Не сработались с Луисом Мартинесом? Это неправильный посыл. Информацию, которую просил Луис, хотел получить я. Если у доктора нет истории болезни пациентов, о чём говорить? Я бы хотел, чтобы люди остались. Но раз не хотят, силой никого держать не будем», — подчеркнул Карпин.

Высказался он и на тему запрета Юрию Жиркову заниматься на базе в Новогорске одновременно со сборной России. По мнению специалиста, бронзового призёра Евро-2008 никто не выгонял.

«Состоялся разговор с администратором. Жирков с физиотерапевтом спросили, будут ли мешать. Администратор ответил, что продолжение Юрием работы здесь станет не лучшим вариантом. На этом разговор закончился. Об этом сказали и мне. Об остальном уже узнал из прессы», — признался тренер.

Пока же остаётся резюмировать, что изменений в сборной с приходом нового рулевого действительно хватает. Например, он решил более тщательно следить за питанием подопечных. В частности, теперь им запрещено употреблять мучное и сахар.

«Это профессиональные футболисты. До того, может, они и водку пили, но я здесь ни при чём. Сам сахар ем, я же не футболист. Борщ вчера ели, великолепный. Не помню уже, какой борщ в Тарасовке», — подытожил тренер.

«Валерий Георгиевич действительно следит за весом»

Сами спортсмены пока в основном положительно высказываются о работе с новым тренером. Так, полузащитник Рифат Жемалетдинов заявил, что при Карпине «стало веселее», а сам он начал чувствовать себя «раскрепощённее».

«До этого было тяжелее... Валерий Георгиевич действительно следит за весом, некоторые продукты убрали из рациона. Сахар запретили совсем. С нами уже провели беседы. С тортиками стало труднее. В целом же от тренерского штаба исходят только положительные эмоции», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, Черышев, великолепно начавший новый сезон Примеры в составе «Валенсии», также подтвердил, что с приходом нового наставника «эмоции в сборной другие».

«Валерий Георгиевич звонил мне на днях, спрашивал о состоянии. То есть немного познакомились. С Николаем Николаевичем Писаревым работали ещё в молодёжке. Виктор Савельевич Онопко — друг моего отца, поэтому тоже знакомы хорошо. Сейчас встретимся снова», — порадовался полузащитник.

А вот Далер Кузяев прямо признался, что сборной всё же не хватает Дзюбы. По словам полузащитника «Зенита», его одноклубник всегда отвечал в национальной команде за атмосферу.

«У каждого наставника свои требования к тренировочному процессу... Карпин пока не говорил, кто получит капитанскую повязку. Я не задумывался на этот счёт. Может, кто-то харизматичный — например, Геогрий Джикия. Наверное, ему и доверят», — предположил Кузяев.

При этом некоторые исполнители с приходом Карпина получили возможность вернуться в сборную. Одним из них стал опытный вратарь «Локомотива» Гилерме, которого Черчесов достаточно неожиданно не включил в заявку на Евро-2020. Голкипер заявил, что не удивился вызову.

«Я не завершал карьеру в сборной, поэтому всегда был готов. Был расстроен из-за того, что не попал на первенство континента, но всегда хотел вернуться. Сейчас на сборе находятся пять вратарей. Конкуренция за место в старте большая. Буду работать и делать всё возможное, чтобы показать лучшую игру. Все голкиперы сборной высокого уровня, их качества позволяют каждому стать первым номером. А кто будет играть, решат тренеры. Кто бы ни вышел в старте, он получит поддержку от всех вратарей сборной», — цитирует Гилерме пресс-служба национальной команды.

Чемпион России также подчеркнул, что ему очень приятно поработать с Виталием Кафановым. Известного специалиста он назвал «тренером-легендой».

«Он очень опытный, и все вратари его знают, даже те, кто с ним не пересекался. Мне очень-очень повезло, что удастся посотрудничать с Виталием Витальевичем. Каждый российский голкипер хотел бы потренироваться с ним. Буду работать и получать удовольствие от процесса. В любом возрасте вратарю есть чему научиться у таких профессионалов, как Кафанов», — добавил Гилерме.