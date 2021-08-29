Гилерме заявил, что готов выйти на поле в матче с Хорватией

Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме заявил, что готов сыграть с командой Хорватии в матче квалификации чемпионата мира — 2022, несмотря на то что накануне тренировался отдельно от партнёров.

«Состояние у меня нормальное, но немного беспокоит ахилл. Думаю, что через день всё наладится. Готов выйти на поле, конечно. Если должен играть, то буду играть, естественно. Сборная Хорватии? Сегодня утром было собрание, посмотрели информацию о них. Я очень хорошо их знаю, это очень сильная команда. У нас ещё есть время для подготовки к ним», — заявил Гилерме в интервью YouTube-каналу «РФС ТВ».

В ближайшее время сборной России предстоит сыграть три отборочных турнира чемпионата мира — 2022. Соперниками станут национальные команды Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Ранее Жемалетдинов раскрыл секрет тактики сборной России в матче с Хорватией.