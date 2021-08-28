Жемалетдинов раскрыл секрет тактики сборной России в матче с Хорватией
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«Будем больше прессинговать, играть вперёд, играть на контратаках. Не будем играть от обороны. Думаю, вторым номером будем играть, встречать в центре», — приводит слова хавбека сборной «Чемпионат».
По словам Жемалетдинова, после прихода Валерия Карпина в команде стало намного веселее и футболисты почувствовали себя более раскрепощённо.
Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.
Ранее сообщалось, что голкипер сборной России Маринато Гилерме тренируется по индивидуальной программе.