Жемалетдинов раскрыл секрет тактики сборной России в матче с Хорватией

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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, как будет играть сборная России по футболу в квалификационном матче чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии. 
Жемалетдинов раскрыл секрет тактики сборной России в матче с Хорватией
  • © rifatzhemaletdinov
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«Будем больше прессинговать, играть вперёд, играть на контратаках. Не будем играть от обороны. Думаю, вторым номером будем играть, встречать в центре», — приводит слова хавбека сборной «Чемпионат».

По словам Жемалетдинова, после прихода Валерия Карпина в команде стало намного веселее и футболисты почувствовали себя более раскрепощённо.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной России Маринато Гилерме тренируется по индивидуальной программе.

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