Голкипер сборной России по футболу Гилерме тренируется по индивидуальной программе

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме занимается по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Гилерме занимается в тренажёрном зале.

Открытая тренировка национальной команды проходит в подмосковном Новогорске. Занятиями руководит Валерий Карпин.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее Гилерме заявил, что готов быть первым номером сборной России по футболу.