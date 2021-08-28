Голкипер сборной России по футболу Гилерме тренируется по индивидуальной программе

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Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме занимается по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу.
Голкипер сборной России по футболу Гилерме тренируется по индивидуальной программе
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Гилерме занимается в тренажёрном зале.

Открытая тренировка национальной команды проходит в подмосковном Новогорске. Занятиями руководит Валерий Карпин.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее Гилерме заявил, что готов быть первым номером сборной России по футболу.

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