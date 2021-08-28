Гилерме заявил, что готов быть первым номером сборной России по футболу

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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался по поводу своего вызова в сборную России по футболу на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Гилерме заявил, что готов быть первым номером сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Я не говорил, что не хочу больше играть за сборную. В момент моего летнего интервью я считал, что вероятность моего возвращения в сборную крайне мала», — цитирует Гилерме «РБ-Спорт».

При этом он подчеркнул, что даже не думал отказываться от игры за сборную и всегда готов выходить на поле за национальную команду.

«Я готов быть первым номером, но я счастлив быть просто в заявке сборной», — заявил вратарь.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее Гилерме предположил, почему голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева хотят вернуть в сборную России.

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