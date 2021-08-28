Гилерме предположил, почему Акинфеева хотят вернуть в сборную России

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Голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что его не удивляет, когда Игоря Акинфеева регулярно зовут вернуться в сборную России по футболу.
Гилерме предположил, почему Акинфеева хотят вернуть в сборную России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«То, что каждый раз из сборной звонят Акинфееву, меня вообще не злит. Мы должны понимать, что Игорь — легенда сборной России. Он заслужил уважение, чтобы каждый раз наделялись на него», — цитирует Гилерме РИА Новости.

Напомним, что на матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 были вызваны Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко, Сергей Песьяков, а также Андрей Лунёв.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее тренер вратарей сборной России объяснил, почему в итоговую заявку национальной команды было включено пять вратарей.

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