Кафанов объяснил включение в итоговую заявку сборной России пяти вратарей

Тренер вратарей сборной России объяснил, почему в итоговую заявку национальной команды было включено пять вратарей.

«Понимаю, что это необычная ситуация, но кандидатов в национальную команду много, а времени мало. Если бы мог, вызвал бы семь вратарей, чтобы посмотреть всех в работе», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

По словам тренера, во время поездки в клубы ему удалось поговорить с некоторыми футболистами и их тренерами.

«Список был очень большой. Помимо тех, кого вызвал: Беленов, Джанаев, Кержаков, Крицюк, Лантратов. Любой из них может оказаться в национальной команде в ближайшее время», — сказал он.

Напомним, что на матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 были вызваны Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко, Сергей Песьяков, а также Андрей Лунёв.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее Кафанов поделился мнением об отказе вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева возвращаться в национальную команду.