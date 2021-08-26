Кафанов: если бы Акинфеев вернулся в сборную, вопрос с первым номером решился бы автоматом

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об отказе вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева возвращаться в национальную команду.
Кафанов: если бы Акинфеев вернулся в сборную, вопрос с первым номером решился бы автоматом
  • © РИА Новости

«Подробности нашего с Игорем разговора раскрывать не буду. Но если общими словами, то Акинфеев 15 лет практически без отдыха разрывался на два фронта между ЦСКА и сборной России. Он такой же обычный человек, его можно понять. Думаю, Игорь правильно поступил. Акинфеев закончил карьеру в национальной команде после домашнего чемпионата мира, где был одним из его главных героев», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Тренер заявил, что очень хотел вернуть Акинфеева в сборную.

«Если бы Акинфеев вернулся в сборную, вопрос с первым номером решился бы автоматом. Было большое желание поработать с талантливым вратарём», — сказал он.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее Кафанов заявил, что Акинфеев не вернётся в сборную России.

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