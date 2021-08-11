Кафанов заявил, что Акинфеев не вернётся в сборную России

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не вернётся в национальную команду.
Кафанов заявил, что Акинфеев не вернётся в сборную России
  • © Daniel Felipe Kutepov
  • globallookpress.com

«Я говорил с Акинфеевым. К большому сожалению, Игорь не вернётся в национальную команду. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в сборной России, тем сильнее ценится то, что он сделал. За эти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер», — цитирует Кафанова ТАСС.

Акинфеев завершил выступление за национальную команду после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Мальтой на стадионе «Спартака».

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