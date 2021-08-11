Россия сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Мальтой на стадионе «Спартака»

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Сборная России проведёт отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты на стадионе московского «Спартака» «Открытие Банк Арена».
Россия сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Мальтой на стадионе «Спартака»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Встреча пройдёт 7 сентября. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

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