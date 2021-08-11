Россия сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Мальтой на стадионе «Спартака»
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Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
⚡ Отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты примет «Открытие Банк Арена»!#НашиПарни сыграют на стадионе «Спартака» впервые за 4 года. pic.twitter.com/NDtj2URbY7— Сборная России (@TeamRussia) August 11, 2021
Встреча пройдёт 7 сентября. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.