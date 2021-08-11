Россия сыграет отборочный матч ЧМ-2022 с Мальтой на стадионе «Спартака»

Сборная России проведёт отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты на стадионе московского «Спартака» «Открытие Банк Арена».

© РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает пресс-служба сборной России. ⚡ Отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты примет «Открытие Банк Арена»!#НашиПарни сыграют на стадионе «Спартака» впервые за 4 года. pic.twitter.com/NDtj2URbY7 — Сборная России (@TeamRussia) August 11, 2021 Встреча пройдёт 7 сентября. Начало игры — в 21:45 мск. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.