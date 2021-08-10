Карпин — о встрече с Дзюбой в Санкт-Петербурге: ничего сверхъестественного

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками петербургского «Зенита».

«Со всеми игроками говорил около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артёму — час десять. Ничего сверхъестественного. Эта встреча прошла ровно так же, как и со всеми другими футболистами, с которыми встречался ранее: поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно», — сказал тренер.

Также специалист прокомментировал старый конфликт с форвардом сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой, который является капитаном национальной команды.

«Всё, что было до этого, уже не важно. Нужно смотреть вперёд. Кто будет полезен сборной России — тот в сборной будет. Но это нужно доказывать каждый день», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Первый матч под руководством Карпина сборная России сыграет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе «Лужники» примут сборную Хорватии.

Ранее Карпин высказался о Шомуродове.