Карпин: отсутствие Дзюбы может помочь сборной России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в национальной команде.
Карпин: отсутствие Дзюбы может помочь сборной России
  • РИА Новости

«Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин затруднился ответить, скажется ли на результате предстоящих матчей невызов Дзюбы в сборную.

«Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь команде, а может и нет. Никто не знает. Всё зависит от того, что будут делать игроки», — сказал главный тренер сборной России.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Капитаном российской команды в последнее время был Дзюба, однако он не был вызван в сборную страны на ближайшие матчи.

Ранее Карпин признался, что пока не определился с новым капитаном сборной России.

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