Карпин признался, что пока не определился с новым капитаном сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что пока не определился с капитаном и основным вратарём национальной команды.

«Давление? Нет, сейчас его нет. Есть лишь интерес со стороны журналистов и болельщиков. Капитан сборной России? Ещё не определился. Соберёмся командой послезавтра и решим. О первом номере команды я не знаю. Мне об этом скажут только в предыгровой день, 31 августа», — заявил Карпин журналистам после открытой тренировки.

Первые матчи под руководством Валерия Карпина сборная России сыграет в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, где команда встретится с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).

Капитаном российской команды в последнее время был Артём Дзюба, однако он не был вызван в сборную страны на ближайшие матчи.

Ранее Кузяев рассказал, как изменилась атмосфера в сборной России без Дзюбы.