Кузяев рассказал, как изменилась атмосфера в сборной России без Дзюбы

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Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев признался, что форвард «Зенита» Артём Дзюба отвечал в национальной команде за атмосферу.
Кузяев рассказал, как изменилась атмосфера в сборной России без Дзюбы
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«Да, Артёма Дзюбы в команде нет. Конечно же, шуток стало меньше. Артём отвечал за атмосферу в команде. Кого поставил бы капитаном? Может, Джикию. В принципе, Жора — это хорошая кандидатура на роль капитана», — приводит слова Кузяева Sport24.

Капитан сборной России последних лет Артём Дзюба не был вызван в расположение национальной команды на ближайшие матчи отбора чемпионата мира — 2022.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной России по футболу Гилерме тренируется по индивидуальной программе.

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