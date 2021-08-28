Кузяев рассказал, как изменилась атмосфера в сборной России без Дзюбы

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев признался, что форвард «Зенита» Артём Дзюба отвечал в национальной команде за атмосферу.

«Да, Артёма Дзюбы в команде нет. Конечно же, шуток стало меньше. Артём отвечал за атмосферу в команде. Кого поставил бы капитаном? Может, Джикию. В принципе, Жора — это хорошая кандидатура на роль капитана», — приводит слова Кузяева Sport24.

Капитан сборной России последних лет Артём Дзюба не был вызван в расположение национальной команды на ближайшие матчи отбора чемпионата мира — 2022.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной России по футболу Гилерме тренируется по индивидуальной программе.