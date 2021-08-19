Внезапные перестановки: почему в сборной России сменился медштаб за две недели до матча с Хорватией

Сборная России по футболу лишилась двух представителей медицинского штаба менее чем за две недели до матча с Хорватией в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Национальную команду покинули Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский, а также генеральный менеджер Евгений Савин. Как сообщают СМИ, уход докторов мог быть обусловлен конфликтом с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.

1 сентября сборная России по футболу проведёт первый матч под руководством нового главного тренера — Валерия Карпина. На стадионе «Лужники» она встретится с Хорватией в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. На протяжении последнего месяца сам наставник и его ассистенты ведут активную работу по формированию состава, отсматривая потенциальных кандидатов и общаясь с ними, в то время как в штабе происходят кадровые перестановки. Так, на днях его покинули врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский, а также генеральный менеджер Евгений Савин.

Слухи об уходе специалистов появились в среду днём, а вечером официальное сообщение опубликовали в Twitter-аккаунте российской команды.

«Сборную России покидают генеральный менеджер Евгений Савин, а также врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Мы благодарим их за работу и желаем успехов в профессиональной карьере!» — говорится в заявлении.

Впоследствии Савин прокомментировал свою отставку на странице в Facebook. Он рассказал об опыте работы переводчиком Гуса Хиддинка и Дика Адвоката, а также о назначении на должность генерального менеджера. При этом он не стал говорить о том, что заставило его покинуть пост, который он занимал без малого десять лет.

«В 2012-м главным тренером сборной стал Фабио Капелло — мне предложили повышение, и на тот момент я стал, наверное, самым молодым менеджером сборных команд. Это были огромный аванс и доверие со стороны РФС и Фабио. Яркий, хотя и недолгий, период с Леонидом Викторовичем вспоминаю с удовольствием — первый опыт работы с российским тренером получился весьма впечатляющим: Слуцкий поразил своими профессиональными и человеческими качествами. Пять лет работы под руководством Станислава Саламовича — тоже очень большая профессиональная и жизненная школа, за которую я безмерно ему благодарен! Невероятный опыт и эмоции от домашнего ЧМ навсегда останутся в наших сердцах. А те, кто был частью той команды, думаю, стали семьёй», — написал Савин.

С одной стороны, ничего удивительного не произошло. Приход нового главного тренера и его ассистентов зачастую влечёт за собой кадровые изменения и в других подразделениях. Специалист должен максимально комфортно чувствовать себя на новом месте работы и быть окружён людьми, с которыми ему будет легче общаться. И в этом плане подобные рокировки могут казаться логичными.

С другой стороны, возникает вопрос, чем специалисты не устроили конкретно Карпина. Как и Савин, Безуглов занимал свою должность с 2012 года, Бутовский — с 2014-го. Следовательно, все трое застали не только времена Станислава Черчесова и Леонида Слуцкого, но также Фабио Капелло. И, судя по всему, ни у одного из наставников их компетенция не вызывала сомнений, что и обеспечило им столь долгое пребывание на своих постах. Что касается Эдуарда, то он подтвердил свою квалификацию и перед Олимпиадой в Токио, когда контролировал процесс восстановления будущей чемпионки Игр по прыжкам в высоту Марии Ласицкене после травмы ноги.

Кроме того, подобные перестановки выглядят странными в связи с отсутствием времени перед определяющим этапом квалификации ЧМ-2022. Остаться без медицинского штаба и генерального менеджера сборной за две недели до, возможно, ключевого матча отборочного турнира — весьма опрометчивый шаг, даже если к этому моменту уже есть достойная замена.

Тем примечательнее, что в СМИ причиной ухода Безуглова и Бутовского называют конфликт с новым тренером по физподготовке Луисом Касайсом Мартинесом. Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Испанец... стал вмешиваться в работу медицинского штаба. Мартинес требовательным тоном просил врачей представлять ему отчёты, а также давал рекомендации по лечению и реабилитации игроков. Это вызвало раздражение у опытных специалистов, которые считают, что они вправе сами регулировать и решать все вопросы, связанные со здоровьем игроков сборной. При этом с Карпиным врачи остались в нормальных отношениях», — написал Панков в Telegram.

Если информация соответствует действительности, то ситуация довольно странная. Вряд ли столь негативную реакцию врачей могло вызвать желание специалиста по физподготовке быть в курсе нынешнего состояния футболистов. Вопрос в том, в какой форме оно было высказано, и если действительно случился конфликт, то можно ли его было урегулировать. Если не совсем, то хотя бы на время — чтобы сборная России могла спокойно подготовиться к противостоянию с вице-чемпионами мира.

Насколько известно, без дела ни один из бывших сотрудников сборной России не останется. Савин сосредоточится на работе в должности директора по проведению соревнований РПЛ, а Безуглов и Бутовский уже трудятся в ЦСКА и «Рубине» соответственно. Кроме того, Михаил признался, что будет находиться с национальной командой во время подготовки к сентябрьским встречам. Судя по всему, они совместно с Константином Моденовым и Михаилом Вартапетовым будут помогать врачу санкт-петербургского «Зенита» Владимиру Хайтину, также получившему приглашение войти в медштаб.

«Решение об уходе было принято мной. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор. Я благодарен всем тренерам, игрокам и персоналу. Сейчас намерен сосредоточиться на работе в клубе. В «Рубине» меня ждёт много работы, которую нужно выполнять максимально качественно», — цитирует Бутовского РИА Новости.

В свою очередь, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что потеря Безуглова, Бутовского и Савина — серьёзная проблема, но критической её назвать нельзя.

«Здесь нет трагедии, но нет и ничего хорошего. И Безуглов, и Бутовский многие годы работали в сборной России, хорошо знают футболистов, их физиологические, функциональные и психологические особенности. Кроме того, врач — особенный человек, как правило, пользующийся доверием игроков. И о своих проблемах со здоровьем те в первую очередь расскажут именно ему. В этом плане потерю Эдуарда и Михаила можно оценить как достаточно серьёзную. Савин — ключевая фигура. Он занимался организационными вопросами, касающимися подготовки сборной России. Тем не менее его заменить проще. Наверняка РФС располагает кадрами, знакомыми с процессом. Кроме того, Евгений наверняка работал не один, следовательно, остались его помощники», — заявил Колосков RT.

Комментируя слухи о возможном конфликте между бывшими врачами сборной и новоиспечённым тренером по физподготовке, Колосков отметил, что в его время подобных инцидентов быть не могло.

«Дело в том, что раньше у сборной России не было собственного специалиста по физподготовке. Подобными вопросами занимались главный тренер и его ассистент. Также в команде отсутствовали и физиотерапевт, и диетолог. Поэтому подобные эксцессы были исключены. Надо понимать, что у каждого тренера есть свои требования к врачу, ведь это его ближайший помощник. Вспомните, сколько лет свои должности занимали Савелий Мышалов, Александр Ярдошвили, Юрий Васильков. Сейчас в сборную России пришёл новый специалист. У него могут быть свои критерии отбора на эту должность», — сказал экс-глава РФС.

Он также отметил, что если сменщику Савина не составит проблем организовать сборы и приезд легионеров, то Хайтину будет заметно сложнее. По словам Колоскова, нескольких дней явно недостаточно, чтобы получить полную картину о здоровье всех футболистов.

«Что касается ухода Савина, то здесь проблем не будет. Сборная России будет проводить сбор в Новогорске, а там процесс уже давно отработан до мелочей. С вызовами трудностей тоже быть не должно. С медштабом сложнее. Как я прочитал, на замену Безуглову приглашён врач «Зенита» Владимир Хайтин — опытный человек, имеющий колоссальный потенциал. Но за пять дней узнать о состоянии почти 30 футболистов крайне сложно», — заключил Колосков.