Колосков об уходе Савина, Безуглова и Бутовского из сборной: нет трагедии, но и ничего хорошего

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал уход членов медицинского штаба сборной России Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера национальной команды Евгения Савина.
Колосков об уходе Савина, Безуглова и Бутовского из сборной: нет трагедии, но и ничего хорошего
  • РИА Новости

«Здесь нет трагедии, но нет и ничего хорошего. И Безуглов, и Бутовский многие годы работали в сборной России, хорошо знают футболистов, их физиологические, функциональные и психологические особенности. Кроме того, врач — особенный человек, как правило пользующийся доверием игроков», — сказал Колосков RT.

По его мнению, игроки о проблемах со здоровьем в первую очередь говорят именно врачу, поэтому потерю Безуглова и Бутовского можно оценить как достаточно серьёзную.

«Савин — ключевая фигура: он занимался организационными вопросами, касающимися подготовки сборной России. Тем не менее его заменить проще. Наверняка РФС располагает кадрами, знакомыми с процессом. Кроме того, Евгений наверняка работал не один —  следовательно, остались его помощники», — добавил Колосков.

Ранее Савин прокомментировал свой уход из сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить