Колосков об уходе Савина, Безуглова и Бутовского из сборной: нет трагедии, но и ничего хорошего

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал уход членов медицинского штаба сборной России Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера национальной команды Евгения Савина.

«Здесь нет трагедии, но нет и ничего хорошего. И Безуглов, и Бутовский многие годы работали в сборной России, хорошо знают футболистов, их физиологические, функциональные и психологические особенности. Кроме того, врач — особенный человек, как правило пользующийся доверием игроков», — сказал Колосков RT.

По его мнению, игроки о проблемах со здоровьем в первую очередь говорят именно врачу, поэтому потерю Безуглова и Бутовского можно оценить как достаточно серьёзную.

«Савин — ключевая фигура: он занимался организационными вопросами, касающимися подготовки сборной России. Тем не менее его заменить проще. Наверняка РФС располагает кадрами, знакомыми с процессом. Кроме того, Евгений наверняка работал не один — следовательно, остались его помощники», — добавил Колосков.

Ранее Савин прокомментировал свой уход из сборной России по футболу.