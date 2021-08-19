Менеджер Савин прокомментировал свой уход из сборной России по футболу

Евгений Савин поделился мыслями по поводу своего ухода с поста генерального менеджера сборной России по футболу.

«Друзья! Вчера я покинул пост менеджера сборной России по футболу. Завершается прекрасный этап в моей карьере, который начался далеким апрелем 2007 года, когда я, молодой/зелёный 21-летний студент МГИМО, вдруг стал помощником/переводчиком Гуса Хиддинка», — написал Савин в Facebook.

Он отметил, что первый год венчал Евро-2008, а ему было радостно работать со своими кумирами. Савин также вспомнил о периодах работы с Диком Адвокатом, Фабио Капелло, Леонидом Слуцким и Станиславом Черчесовым.

«Конечно же, нельзя не сказать обо всех замечательных футболистах, с которыми за эти годы удалось поработать. Перечислить всех не получится: не хватит поста! 158 матчей на моем счету в качестве сотрудника сборной — помню практический каждый! Огромная благодарность за доверие и поддержку Российскому футбольному союзу, всем руководителям, с которыми удалось поработать за эти годы, тренерским штабам, коллегам и партнёрам!» — подчеркнул Савин.

Он также назвал главным достижением появление в своей жизни по-настоящему близких и надёжных друзей. Савин также пожелал сборной России удачи в оставшихся матчах отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Савин работал в сборной с 2007 года, а с 2012-го занимал должность менеджера национальной команды.

Ранее в РФС подтвердили уход из сборной России врачей Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера Евгения Савина.