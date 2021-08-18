В РФС подтвердили уход Безуглова, Бутовского и Савина из сборной России

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Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе членов медицинского штаба сборной России Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера национальной команды Евгения Савина.
В РФС подтвердили уход Безуглова, Бутовского и Савина из сборной России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Благодарим специалистов за работу в сборной и желаем успехов в профессиональной карьере!» — говорится в сообщении.

Безуглов работал в национальной команде с 2012 года, а 30 июля возглавил медицинский департамент московского ЦСКА. При этом он останется в РФС в качестве председателя медицинского комитета.

Бутовский работал в сборной России с 2014 года.

Савин занимал должность менеджера национальной команды с 2012 года.

Сборная России 1 сентября сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

Ранее сообщалось, что Савин сосредоточится на работе в Российской премьер-лиге.

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