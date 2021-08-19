Гришин: у нас тренеры любят приходить в студию и говорить, что мы больше всех пробежали
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«Думаю, всё будет нормально. Валерий Георгиевич наверняка знает, что делать. Лично мне интересно посмотреть, как сборная России будет играть с Хорватией: какой план на игру изберёт Карпин, какой будет уровень интенсивности. У нас иногда любят оперировать цифрами, приходить в студию и говорить: «Посмотрите, мы больше всех пробежали». Но если ты больше всех бегаешь, значит в основном защищаешься», — сказал Гришин RT.
Ранее Гришин заявил, что неудачи команд РПЛ в еврокубках можно объяснить низкой интенсивностью игры.