Гришин: у нас тренеры любят приходить в студию и говорить, что мы больше всех пробежали

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу предстоящего дебюта Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Думаю, всё будет нормально. Валерий Георгиевич наверняка знает, что делать. Лично мне интересно посмотреть, как сборная России будет играть с Хорватией: какой план на игру изберёт Карпин, какой будет уровень интенсивности. У нас иногда любят оперировать цифрами, приходить в студию и говорить: «Посмотрите, мы больше всех пробежали». Но если ты больше всех бегаешь, значит в основном защищаешься», — сказал Гришин RT.

Ранее Гришин заявил, что неудачи команд РПЛ в еврокубках можно объяснить низкой интенсивностью игры.