Тренер Гришин: неудачи команд РПЛ в еврокубках можно объяснить низкой интенсивностью
- РИА Новости
«Глупо спорить, что в РПЛ уровень интенсивности не такой, как в Европе. Это видно по картинке. Сложно оценивать конкретно 19-е место и говорить, в какой группе первенств мы находимся. Но всё логично. Необходимо понимать: данный показатель напрямую зависит от построения игры. В большинстве зарубежных чемпионатов делают акцент на атаку, используют высокий прессинг — оттого и выше интенсивность. У нас большинство команд думают об обороне», — сказал Гришин RT.
По его мнению, если российские клубы начнут больше уделять времени атакующим действиям, применять высокий прессинг, то интенсивность лиги повысится.
«Неудачи команд РПЛ в еврокубках во многом можно объяснить и этим фактором. Чем выше интенсивность, тем команда лучше играет, дольше выдерживает высокий темп», — заявил специалист.
Он также прокомментировал тот факт, что в России лучшее место по данному показателю занял «Ростов».
«Всё взаимосвязано. Можно много бегать, но при этом быть неорганизованной командой и из-за этого проигрывать. Например, если коллектив будет действовать неслаженно, то соперник сможет легко выйти из-под прессинга и организовать атаку», — подчеркнул Гришин.
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