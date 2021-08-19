Украинский журналист заявил, что российский футбол потерпел крах

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Украинский журналист Артём Франков поделился мнением о нынешнем состоянии футбола в России и на Украине и предсказал, что в скором времени коллективы из УПЛ будут занимать более высокую позицию в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Украинский журналист заявил, что российский футбол потерпел крах
  • AFP
  • © Valery HACHE

«У меня нет иллюзий насчёт высокого класса украинских клубов. Мы тоже потеряли два клуба в самом начале. Но и российский футбол потерпел крах. Неужели такая плохая система подготовки клубов? И лимит выглядит нелепо, и дороговизна российских игроков... Мне кажется, сейчас ведущие украинские клубы сильнее, чем российские», — цитирует Франкова «Спорт-Экспресс».

По словам журналиста, российские коллективы «чахлотело» выступают в европейских клубных турнирах. При этом он заявил, что Украина имеет все шансы обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА, однако равняться призвал на более сильные чемпионаты Старого Света.

На прошлой неделе сразу три российские команды потерпели поражение в еврокубках. «Спартак» уступил «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а «Рубин» и «Сочи» — на аналогичной стадии отборочного турнира Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что португальская «Бенфика» одержала победу над голландским ПСВ в первом матче четвёртого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. 

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