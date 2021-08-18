«Бенфика» одолела ПСВ в первом матче четвёртого квалификационного раунда ЛЧ

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Португальская «Бенфика» одержала победу над голландским ПСВ в первом матче четвёртого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
«Бенфика» одолела ПСВ в первом матче четвёртого квалификационного раунда ЛЧ
  • AFP
  • © PATRICIA DE MELO MOREIRA

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Рафаэл Силва и Юлиан Вайгль на 10-й и 42-й минутах. Коллектив из Эйндховена ответил голом Коди Гакпо на 51-й минуте.

Ответная игра состоится 24 августа в Эйндховене.

В других матчах турнира швейцарский «Янг Бойз» победил венгерский «Ференцварош» (3:2), а шведский «Мальмё» обыграл болгарский «Лудогорец». 

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» обыграл «Монако» в квалификации ЛЧ.

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