«Бенфика» одолела ПСВ в первом матче четвёртого квалификационного раунда ЛЧ

Португальская «Бенфика» одержала победу над голландским ПСВ в первом матче четвёртого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Рафаэл Силва и Юлиан Вайгль на 10-й и 42-й минутах. Коллектив из Эйндховена ответил голом Коди Гакпо на 51-й минуте.

Ответная игра состоится 24 августа в Эйндховене.

В других матчах турнира швейцарский «Янг Бойз» победил венгерский «Ференцварош» (3:2), а шведский «Мальмё» обыграл болгарский «Лудогорец».

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» обыграл «Монако» в квалификации ЛЧ.