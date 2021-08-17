«Шахтёр» обыграл «Монако» в квалификации ЛЧ

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В первом матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтёр» одержал победу над «Монако».
«Шахтёр» обыграл «Монако» в квалификации ЛЧ
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету футболиста «Шахтёра» Педриньо.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе своей команды и был заменён на 59-й минуте встречи.

В параллельных матчах австрийский «Зальцбург» победил датский «Брондбю» со счётом 2:1, а молдавский «Шериф» одержал победу над хорватским «Динамо» — 3:0.

Ранее сообщалось, что Головин начнёт матч ЛЧ с «Шахтёром» в стартовом составе.

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