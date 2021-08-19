Представитель Лунёва сообщил о вызове вратаря в сборную России по футболу

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Антон Смирнов, представитель голкипера леверкузенского «Байера» Антона Лунёва, сообщил, что его клиент вызван в сборную России по футболу на сентябрьские матчи.
Представитель Лунёва сообщил о вызове вратаря в сборную России по футболу
  • Reuters

Как сообщает Смирнов в своём Telegram-канале, в немецкий клуб пришло соответствующее приглашение от Российского футбольного союза (РФС).

Лунев этим летом покинул «Зенит» и перешёл в «Байер», ещё не выходил на поле в официальных матчах. Изначально Лунёв не был приглашён в сборную.

16 августа был объявлен расширенный состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России 1 сентября сыграет на своём поле с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома примет Мальту.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу отсутствия нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России на ближайшие официальные матчи.

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