Губерниев: Дзюба своей игрой докажет, что способен быть в национальной команде
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«Многих не вызывают в сборную. Думаю, здесь речь идёт о том, чтобы несколько всколыхнуть Артёма. Думаю, он своей игрой докажет, что способен быть в национальной команде. Сборная России в последнее время была очень «дзюбозависимой». Вполне возможно, что Валерий Карпин хочет отказаться от этого и построить новую команду», — цитирует Губерниева «Вечерняя Москва».
Сборная России в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года 1 августа примет Хорватию, 4-го числа на выезде сыграет против Кипра, а 7 августа дома встретится с Мальтой.
Ранее синхронистка Шишкина назвала Дзюбу средненьким футболистом.