Синхронистка Шишкина назвала Дзюбу средненьким футболистом

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина сравнила семикратную олимпийскую чемпионку, синхронистку Светлану Ромашину с форвардом «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой.
Синхронистка Шишкина назвала Дзюбу средненьким футболистом
  • © instagram.com/allashishkina_rusallo4ka

«Светлана Ромашина или Артём Дзюба? Да что тут вообще выбирать? Конечно, Ромашина! Да это фу, даже сравнивать нельзя, вы чего? Это великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Они просто несравнимые величины», — цитирует слова Шишкиной «Спорт-Экспресс».

Дзюба является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги прошлого сезона и долгое время был капитаном национальной команды страны.

Ранее Орлов раскритиковал нынешнюю форму Дзюбы.

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