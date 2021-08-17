Орлов раскритиковал нынешнюю форму Дзюбы

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игровых кондициях нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Дзюба не в форме. Зачем его звать? Сейчас он никакой. Думаю, что Карпин ещё предоставит ему шанс, но для этого Артёму нужно пробиться в состав «Зенита». Всё очевидно. Раз он в таком состоянии, как он будет выступать за национальную команду? Какой смысл его брать? Да ему и самому будет стыдно... Это правильная пауза. Когда он начнёт играть в основе «Зенита», забивать мячи — получит вызов. Но мне кажется, ему будет очень сложно в этом сезоне. Всё это напоминает многие истории советских спортсменов. Сумасшедший взлёт, а затем болезненное падение», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Также известный комментатор высказался о ситуации другого не вызванного в сборную России форварда, Александра Соболева из «Спартака».

«Соболев деградирует, остановился в росте. Здесь тоже всё логично, если говорить о составе сборной. Сейчас он совсем другой! Да Соболев и сам это понимает. То же самое могу сказать и про Шапи из «Краснодара». Куда всё пропало? Не развиваются ребята, не прибавляют что-то», — сказал Орлов.

Ранее Рианчо заявил, что сейчас Дзюба и Соболев не соответствуют уровню сборной России.