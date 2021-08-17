Рианчо: сейчас Дзюба и Соболев не соответствуют уровню сборной России

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал непопадание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и форварда красно-белых Александра Соболева в расширенный список сборной России для участия в отборочных матчах к чемпионату мира — 2022.
Рианчо: сейчас Дзюба и Соболев не соответствуют уровню сборной России
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«Уверен, что Карпин отобрал тех игроков, которые прямо сейчас соответствуют уровню сборной России и находятся в лучшей форме. Он сделал выбор, основываясь на состоянии футболистов, а не на именах. Именно потому в списке нет Дзюбы и Соболева — сейчас они выглядят хуже других нападающих России. Их невызов абсолютно закономерен. Сборная Испании в своё время сделала ошибку, взяв Серхио Рамоса, когда он был не в оптимальных кондициях. Правильно, что Валерий Карпин не хочет повторять эти ошибки. Надеюсь, ему удастся добиться успеха со своей командой», — цитирует Рианчо Sport24.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее сообщалось, что Карпин пообщался с Дзагоевым по поводу его будущего в сборной.

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