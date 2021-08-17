Sport24: Карпин пообщался с Дзагоевым по поводу его будущего в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с хавбеком московского ЦСКА Аланом Дзагоевым.

Как сообщает Sport24, бывший тренер «Ростова» и столичного «Спартака» в личной беседе с 31-летним футболистом обсудил его будущее в составе сборной.

Дзагоев не попал в заявку национальной команды на матчи квалификационного турнира чемпионата мира, а в последний раз выступал за неё на первенстве планеты 2018 года в России.

Футболист провёл в форме сборной 59 матчей, в которых забил девять мячей.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об эфире с Карпиным.