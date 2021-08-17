Губерниев — об интервью с Карпиным: за такого тренера хочется болеть

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал эфир с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.
Губерниев — об интервью с Карпиным: за такого тренера хочется болеть
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

«Интервью с Карпиным в прямом эфире «Матч ТВ» получилось блестящим! Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку — остроумно и по делу», — написал в Instagram Губерниев.

Он добавил, что интервью со специалистом российские СМИ разобрали на цитаты.

«За такого тренера и за его команду хочется болеть! И поддерживать! Вперёд, футбольная сборная России! Вперёд, наставник!» — добавил комментатор.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, почему на матчи квалификационного турнира чемпионата мира были вызваны Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Сергей Песьяков.

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