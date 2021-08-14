Губерниев поддержал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Российский футбол сейчас и так на дне, так что строить иллюзий не надо. Сан-Марино дышит нам в затылок, мы всем уже проиграли. Поэтому отмена лимита как вариант всколыхнуть конкуренцию — это шаг, который не убьёт наш футбол, а напротив. Если футболист хороший, то он эту конкуренцию выдержит: будет и деньги зарабатывать большие, и играть хорошо», — цитирует Губерниева Sport24.

По его мнению, лимит является одной из причин, по которой российские футболисты не хотят уезжать в европейские чемпионаты, а при его отмене у них появится мотивация переходить в более конкурентную среду. Он также отметил, что необходимость уезжать снизится, как только уровень футбола в национальном чемпионате повысится и он станет более конкурентоспособным.

«Если будет крепкая конкурентоспособная среда с иностранцами, тогда игроки будут развиваться внутри страны. Но у меня еще одно добавление: нужно переходить на систему «весна — осень», потому что люди, которые принимали решение о переходе на нынешнюю систему, думали о своём кошельке, а не о футболе. В России в футбол надо играть тогда, когда выросла трава, а не когда мороз -25. В общем, молодцы РФС: они стараются изменить наш футбол, прекрасно понимая, что он сейчас в тупике. Поэтому я тут шаги команды Дюкова всячески приветствую», — добавил Губерниев.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее сообщалось, что РФС предложил клубам РПЛ отменить лимит на легионеров.