Daily Storm: РФС предложил клубам РПЛ отменить лимит на легионеров

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Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) проект реформ отечественного футбола, в одном из пунктов которого говорится об отмене лимита на легионеров.
Daily Storm: РФС предложил клубам РПЛ отменить лимит на легионеров
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает Daily Storm, на основании анализа нидерландской компании Hypercube в РФС сформировали позицию по дальнейшему развитию чемпионата. 

Среди значимых предложений: отмена лимита на легионеров, новые требования по качеству иностранных игроков, доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА, а зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.

Отмечается, что на данном этапе в РФС хотят понять позицию клубов, а в дальнейшем планируется внедрить нововведения со следующего сезона.

Ранее журналист Владимир Познер выразил мнение, что российскому футболу нужен лимит на легионеров.

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