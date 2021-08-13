Daily Storm: РФС предложил клубам РПЛ отменить лимит на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) проект реформ отечественного футбола, в одном из пунктов которого говорится об отмене лимита на легионеров.

Как сообщает Daily Storm, на основании анализа нидерландской компании Hypercube в РФС сформировали позицию по дальнейшему развитию чемпионата.

Среди значимых предложений: отмена лимита на легионеров, новые требования по качеству иностранных игроков, доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА, а зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.

Отмечается, что на данном этапе в РФС хотят понять позицию клубов, а в дальнейшем планируется внедрить нововведения со следующего сезона.

Ранее журналист Владимир Познер выразил мнение, что российскому футболу нужен лимит на легионеров.