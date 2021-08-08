Познер считает, что российскому футболу нужен лимит на легионеров

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Известный телеведущий Владимир Познер считает, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) способствует появлению молодых отечественных футболистов.
Познер считает, что российскому футболу нужен лимит на легионеров
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Мир глобален, а российский футбол не может быть сам по себе и отличаться, к примеру, от английского или французского футбола. Просто у нас уровень развития пониже будет, а так в принципе мы делаем всё то же самое. Российский футбол идёт по этому же пути. Чуть-чуть отстаёт, но очень быстро догоняет. Моё отношение к лимиту на легионеров в России? Во французской кинопромышленности существует квота — определённый процент всех фильмов, выходящих во Франции, должен быть французским. Там нет засилья американского кино. В результате этого французская кинопромышленность очень хорошо существует. Это определенный протекционизм — добиться того, чтобы свое развивалось. Я думаю, что это правильно. Но желательно, чтобы это было тогда повсюду», — цитирует Познера «Матч ТВ».

В настоящее время в заявке клуба РПЛ на сезон не может быть более восьми иностранцев.

Ранее Колосков высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

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