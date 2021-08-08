Колосков высказался о лимите на легионеров в российском футболе

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал трансферную политику отечественных команд.
Колосков высказался о лимите на легионеров в российском футболе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Сейчас я смотрю и вижу, что хорошие российские клубы подписывают лишь иностранцев. Это говорит о том, что при отмене лимита тогда у нас не будет сборной России. Её не останется физически, мы останемся без неё. Из отечественных футболистов в лиге останутся пять-шесть вратарей и три-четыре игрока, которые будут играть. В еврокубках будут играть по девять иностранцев, которые будут представлять клубы, но не российский футбол. Мы же формируем сборную из пяти команд максимум. А остальные клубы ничего не дают. В случае отмены лимита клубы будут стремиться в ЛЧ и ЛЕ и им будет наплевать на интересы сборной. У меня твёрдая позиция по этому вопросу — лимит 6 + 5. Моё мнение может идти вразрез многим клубам, однако я считаю, лимит надо сохранять и более того — ужесточать. А как ужесточать — пускай специалисты решают», — цитирует Колоскова Sport24.

В настоящее время лимит на легионеров в Российской премьер-лиге составляет не более восьми легионеров в заявке.

Ранее президент «Урала» высказался о проекте реформы РПЛ.

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