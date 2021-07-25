Президент «Урала» высказался о проекте реформы РПЛ

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о проекте реформы Российского футбольного союза (РПЛ).
Президент «Урала» высказался о проекте реформы РПЛ
  • РИА Новости

«Не то что проект — лично общался с голландцами по Zoom. Рассказывали мне про Бельгию, Данию… «Красиво излагаете, — говорю. — Только вы не учли наших болельщиков в регионах, которые не увидят лучшие российские клубы», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Он отметил, что в Бельгии клубам не приходится летать на такие расстояния, какие есть в России, а зимой в стране нельзя играть в футбол. 

«Общался я и с другими клубами. Все за гладкий чемпионат. Это же спортивный принцип. Одни команды сыграют с другими по четыре раза, а некоторые — по одному. Где тут равенство условий? Спортивной справедливости не просматривается», — добавил Иванов.

13 июля РФС выступил с заявлением, в котором объяснил подготовку к масштабным реформам российского футбола. В частности, планируется, что РПЛ перейдёт на игру по швейцарской системе, согласно которой на финише сезона команды будут разделены на первую шестёрку, которая будет бороться за места в еврокубках, и вторую десятку, которая распределит места в зоне вылета. Проект реформы российского футбола был подготовлен на основании отчёта компании Hypercube.

Ранее президент «Урала» объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров в РПЛ.

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