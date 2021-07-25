Президент «Урала» объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров в РПЛ

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

«Мне всегда хотелось играть своими футболистами. Приятно, когда собственные воспитанники побеждают, это не бразильцев натурализовывать», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Он отметил, что иногда в Россию приезжают сильные иностранные игроки, но потом их уровень становится ниже. При этом он считает, что зачастую легионеры лучше подготовлены и выгоднее взять футболиста из другой страны.

«Но я всё равно за лимит, потому что сборная страны объединяет нацию. От того, как она выступает на международной арене, зависит развитие футбола. Мы обязаны готовить футболистов для сборной. Просто сейчас время такое — пауза между поколениями. Но молодые растут, потому что клубы по-другому стали к этому относиться», — добавил Иванов.

По его мнению, на данный момент в стране есть хорошие академии и талантливые игроки разных возрастов.

В настоящее время в лиге запрещено иметь более восьми иностранцев в заявке на сезон.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин ответил, как относится к идее отменить лимит на легионеров.