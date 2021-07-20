Прядкин ответил, как относится к идее отменить лимит на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался относительно идеи отменить лимит на легионеров.

«Позицию окончательную мы дадим тогда, когда обсудим всё с клубами. Позиция большинства клубов вам известна. Многие за то, чтобы отменить лимит. Однако мы должны затронуть все субъекты. Позиция голландцев о компенсациях, поощрениях — это один из вариантов. Ряд членов исполкома, возглавляющих клубы, сказали, что позиция Hypercube достаточно проработанная. Достаточно для того, чтобы принять её к сведению и рассмотреть. Мы хотели бы, чтобы вопросы о лимите задавались уже после того, как они будут рассмотрены. Но то, что голландцы предлагают с точки зрения лимита, ротации, стимуляции — можно рассматривать и обсуждать. Существуют требования по доморощенным игрокам. Они решают те же вопросы, что и лимит. Думаю, что после общего собрания будет расширенная пресс-конференция. Возьмём руководителей клубов, чтобы все они высказались», — сказал Прядкин на брифинге РПЛ.

В настоящее время в лиге запрещено иметь более восьми иностранцев в заявке на сезон.

Ранее в РПЛ прокомментировали финансовые проблемы «Нижнего Новгорода».