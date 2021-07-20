В РПЛ прокомментировали финансовые проблемы «Нижнего Новгорода»

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о финансовых проблемах футбольного клуба «Нижний Новгород».
В РПЛ прокомментировали финансовые проблемы «Нижнего Новгорода»
  • РИА Новости

«Для нас было неожиданно, когда в СМИ появились сведения об обращении к Минспорту. Держим ситуацию на контроле. Встречались с руководством РФС, обсуждали. Поднимали вопрос лицензирования. Пока обеспокоенности нет. Честно сказать, неоднократно говорили, ещё раз повторюсь. Когда выдавалась лицензия «Нижнему Новгороду», все гарантии были обеспечены. РФС вместе с лигой очень жёстко подошёл к этому вопросу. Клуб давал все гарантии. Общался с руководством клуба. Пока никаких отклонений нет», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее Прядкин оценил компетенцию Hypercube в российском футболе.

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