Прядкин оценил компетенцию Hypercube в российском футболе

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, общался ли с руководителями голландской компании Hypercube и что думает об их компетенции в российском футболе.
Прядкин оценил компетенцию Hypercube в российском футболе
  • РИА Новости

«Мне трудно давать оценку. Сотрудники лиги, а также клубов РПЛ участвовали в работе, взаимодействовали c Hypercube. Те материалы, что были представлены нам, показывают достаточно глубокую проработку вопроса. Но дополнительную информацию мы запросили. И предоставляли те исследования, которые мы проводили сами. У меня даже есть документ, который мы обсуждали. Там содержится анализ вариантов календаря лиги. Нет сомнений, что Hypercube достаточно профессионально подошла к тем исследованиям, что им поручил провести РФС. Но ряд ведущих клубов попросили более полную информацию», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее Прядкин высказался о кандидатурах на пост главного тренера сборной России.

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