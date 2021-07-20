Прядкин высказался о кандидатурах на пост главного тренера сборной России

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, какие кандидатуры на пост главного тренера сборной России обсуждались на исполкоме.

«Никакие. Кандидатуры на пост главного тренера сборной России не обсуждались. Как только РФС определится с кандидатурой, то она будет вынесена на исполком», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее Прядкин рассказал о реформе РПЛ.