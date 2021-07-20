Прядкин высказался о кандидатурах на пост главного тренера сборной России
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, какие кандидатуры на пост главного тренера сборной России обсуждались на исполкоме.
- РИА Новости
«Никакие. Кандидатуры на пост главного тренера сборной России не обсуждались. Как только РФС определится с кандидатурой, то она будет вынесена на исполком», — сказал Прядкин на пресс-конференции.
Ранее Прядкин рассказал о реформе РПЛ.
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