Прядкин рассказал о реформе РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о реформе российского футбола.
Прядкин рассказал о реформе РПЛ
  • РИА Новости

«Хочу отметить, что РПЛ разделяет позицию РФС, что нам необходимо двигаться вперёд и совершенствовать структуру соревнований, повышать экономическую составляющую. Мы проводили подобные исследования, где были выработаны различные варианты формата проведения чемпионата. Во всех мероприятиях, проведённых Hypercube, участие принимали и клубы РПЛ, оказывали содействие», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

По словам президента РПЛ, прежде чем принимать тот или иной проект, клубы попросили ознакомиться с анализом.

«Мы получили документ перед исполкомом РФС. Сейчас запросили полную версию исследований. Есть ряд вопросов, которые мы подготовили с клубами. По получении дополнительного исследования разошлём их клубам. Собрание состоится в период с 18 по 20 августа. Рассмотрим проект и направим все материалы в РФС. Думаю, проект будет рассмотрен на заседании комитета профессионального футбола. Соответствующие органы будут принимать решения. Поддерживаем изменения, чтобы все эти позитивные идеи принесли пользу российскому футболу. Это охватывает весь профессиональный футбол России. Не могу сказать, какой конкретно формат поддерживаем. Но тот, что активно обсуждался, видится нам довольно перспективным», — сказал он.

Ранее Прядкин рассказал, сколько зрителей посетили матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

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