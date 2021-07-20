Прядкин рассказал, сколько зрителей посетили матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о заполняемости стадиона в Калининграде, на котором петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России.

«Начну с того, что продолжается подготовка к старту нового сезона. По традиции ему предшествует матч за Суперкубок России. Матч состоялся в Калининграде. Победа «Зенита» со счётом 3:0. По данным единой системы управления стадиона, матч посетили 16 тыс. зрителей (49% заполняемости)», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что дубль Ахметова принёс ЦСКА победу над «Нижним Новгородом» в контрольном матче.