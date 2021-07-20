Прядкин рассказал, сколько зрителей посетили матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о заполняемости стадиона в Калининграде, на котором петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России.
Прядкин рассказал, сколько зрителей посетили матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Начну с того, что продолжается подготовка к старту нового сезона. По традиции ему предшествует матч за Суперкубок России. Матч состоялся в Калининграде. Победа «Зенита» со счётом 3:0. По данным единой системы управления стадиона, матч посетили 16 тыс. зрителей (49% заполняемости)», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что дубль Ахметова принёс ЦСКА победу над «Нижним Новгородом» в контрольном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить