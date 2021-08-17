Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на отборочные игры ЧМ-2022
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«Главных критериев два. Первый — игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунёва, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».
Кафанов добавил, что тренерский штаб также следит за количеством ошибок голкиперов в текущем сезоне.
«То, что происходило раньше, все прошлые заслуги — не в счёт», — пояснил тренер.
16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы.