Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на отборочные игры ЧМ-2022

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, почему на матчи квалификационного турнира чемпионата мира были вызваны Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Сергей Песьяков.

«Главных критериев два. Первый — игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунёва, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Кафанов добавил, что тренерский штаб также следит за количеством ошибок голкиперов в текущем сезоне.

«То, что происходило раньше, все прошлые заслуги — не в счёт», — пояснил тренер.

16 августа был оглашён расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи. 1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы.