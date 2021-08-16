Карпин рассказал, игрой какой сборной на Евро-2020 впечатлился больше всего

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы.

«Италия мне понравилась. Это тренерская команда, которая все матчи пыталась играть в футбол. С испанцами не вышло, но поставлю это в заслугу испанцам. Не сумев забрать мяч, итальянцы отошли на свою половину поля. Эта сборная абсолютно не похожа на ту Италию, к которой мы привыкли. И Манчини привнёс эти новшества», — сказал Карпин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Сборная Италии стала победителем Евро-2020.

Ранее Кобелев поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России.