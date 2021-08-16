Кобелев поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что форварду «Зенита» Артёму Дзюбе пойдёт на пользу пауза в выступлениях за национальную сборную страны.

«Кто теперь знает, что было бы, если бы Артём вышел на поле в матче с «Локомотивом» с первых минут? По-моему, Семак правильно дал паузу одному из лидеров команды, чтобы он отдохнул и перезагрузился. После Евро не только Дзюба, но и другие сборники «Зенита» находятся не в оптимальном состоянии», — цитирует слова Кобелева «Спорт уик-энд».

Встречу четвёртого тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1) Дзюба начал на скамейке запасных, появившись на поле только на 88-й минуте.

Ранее Тарханов выразил мнение, что Дзюба нужен сборной России.