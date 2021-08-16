Кобелев поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России
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«Кто теперь знает, что было бы, если бы Артём вышел на поле в матче с «Локомотивом» с первых минут? По-моему, Семак правильно дал паузу одному из лидеров команды, чтобы он отдохнул и перезагрузился. После Евро не только Дзюба, но и другие сборники «Зенита» находятся не в оптимальном состоянии», — цитирует слова Кобелева «Спорт уик-энд».
Встречу четвёртого тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1) Дзюба начал на скамейке запасных, появившись на поле только на 88-й минуте.
Ранее Тарханов выразил мнение, что Дзюба нужен сборной России.