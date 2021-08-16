Тарханов считает, что Дзюба нужен сборной России

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал отсутствие форвардов Артёма Дзюбы и Александра Соболева в заявке национальной сборной страны по футболу на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Тарханов считает, что Дзюба нужен сборной России
  • globallookpress.com

«Невызов Соболева и Дзюбы? Они не входят в основные составы своих команд, потому Карпин их не позвал. Соболев в последнее время не так ярко проводит матчи, как в том году, Дзюба также сидит в запасе. Может, после Евро ещё не отошёл. В его сторону было много критики — может, он психологически тоже не готов? Возможно, в будущем его вызовут в сборную России, если он будет играть за «Зенит» все 90 минут в составе. На мой взгляд, Дзюба нужен сборной. В плане конструкции игры Черчесову он был необходим и борьбу навязывал, закрывал верх. Правда, Карпин, возможно, будет в другой футбол играть?» — цитирует Тарханова Sport24.

Также известный специалист назвал заслуженным вызов в состав сборной страны форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

«Справедливым считаю и вызов Смолова. Он хорошо выглядит, готов играть за сборную России. Смолов нужен Карпину, поскольку у него, вероятно, будет другой футбол, более комбинационный, и Фёдор как раз может проявить себя в этой игре», — добавил Тарханов.

Ранее Колосков прокомментировал расширенный состав сборной России на предстоящие матчи.

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